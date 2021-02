Highlights e gol Granada-Napoli 2-0, Europa League 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli Highlights e i gol di Granada-Napoli 2-0, match d’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021. Inizio di partita traumatico per gli uomini di Gattuso, che tra il 19? e il 21? cadono sotto i colpi di Herrera e Kenedy. I partenopei provano a recuperare, ma faticano a creare occasioni concrete e adesso servirà una grande prestazione al ritorno per riuscire a ribaltare la situazione. Granada-Napoli: PAGELLE E TABELLINO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Glie i gol di2-0, match d’andata dei sedicesimi di finale dell’. Inizio di partita traumatico per gli uomini di Gattuso, che tra il 19? e il 21? cadono sotto i colpi di Herrera e Kenedy. I partenopei provano a recuperare, ma faticano a creare occasioni concrete e adesso servirà una grande prestazione al ritorno per riuscire a ribaltare la situazione.: PAGELLE E TABELLINO SportFace.

