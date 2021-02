Governo, M5s espelle 15 senatori che hanno votato no a fiducia. Il video (Di giovedì 18 febbraio 2021) Governo, M5s espelle 15 senatori che hanno votato no a fiducia Roma, 18 feb. (askanews) – Aria di burrasca nel Movimento 5 Stelle. “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi”. Lo annuncia il capo politico M5s Vito Crimi su Facebook. “I 15 senatori che hanno votato no sono venuti meno all’impegno del portavoce del MoVimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti. Tra l’altro, il voto sul nascente Governo non è un voto come un altro. È il voto dal quale prendono forma la maggioranza che sostiene l’esecutivo e l’opposizione. Ed ora i 15 senatori che hanno ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021), M5s15cheno aRoma, 18 feb. (askanews) – Aria di burrasca nel Movimento 5 Stelle. “I 15cheno allasaranno espulsi”. Lo annuncia il capo politico M5s Vito Crimi su Facebook. “I 15cheno sono venuti meno all’impegno del portavoce del MoVimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti. Tra l’altro, il voto sul nascentenon è un voto come un altro. È il voto dal quale prendono forma la maggioranza che sostiene l’esecutivo e l’opposizione. Ed ora i 15che...

