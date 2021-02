Governo: il senatore Ciampolillo arriva di nuovo in extremis (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il giuramento dei Ministri nominati dal presidente del Consiglio Mario Draghi, ieri è avvenuto un altro importante passaggio formale per il nuovo Governo: la fiducia al Senato. L'obiettivo, come previsto, è stato raggiunto con un'ampissima maggioranza. Il ritorno di Ciampolillo Proprio ieri sera è ricomparso un parlamentare di cui si era discusso molto pochi giorni fa. Erano le ore in cui Giuseppe Conte cercava la fiducia dopo lo strappo con Matteo Renzi e Italia Viva. Un senatore arrivò in extremis al voto, tanto che si dovette ricorrere a una sorta di VAR del Senato per permettergli di esprimere la sua posizione. Quel senatore è Alfonso Ciampolillo, detto Lello. Le circostanze di ieri erano totalmente diverse: Draghi avrebbe ottenuto la fiducia anche senza di ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il giuramento dei Ministri nominati dal presidente del Consiglio Mario Draghi, ieri è avvenuto un altro importante passaggio formale per il: la fiducia al Senato. L'obiettivo, come previsto, è stato raggiunto con un'ampissima maggioranza. Il ritorno diProprio ieri sera è ricomparso un parlamentare di cui si era discusso molto pochi giorni fa. Erano le ore in cui Giuseppe Conte cercava la fiducia dopo lo strappo con Matteo Renzi e Italia Viva. Unarrivò inal voto, tanto che si dovette ricorrere a una sorta di VAR del Senato per permettergli di esprimere la sua posizione. Quelè Alfonso, detto Lello. Le circostanze di ieri erano totalmente diverse: Draghi avrebbe ottenuto la fiducia anche senza di ...

