GfVip, voto annullato? Cosa sta accadendo sul sito Mediaset e sull'app? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Problemi tecnici per il GfVip: sul sito ufficiale del programma il voto per decidere chi far uscire dalla casa tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è sospeso. LEGGI ANCHE: — GfVip, voti pilotati? Il gesto di Dayane fa infuriare "Sono 14 ore che non va il TELEvoto nè da sito, nè app, nemmeno via SMS al 477.000.2 Annullatelo" scrive un utente su Twitter. @GrandeFratello sono 14 ore che non va il TELEvoto nè da sito, nè app, nemmeno via SMS al 477.000.2ANNULLATELO#GfVip— Lollipop Day the best Steve 4 Prelemi (@Lollipopippa) February 18, 2021 In molti utenti hanno segnalato l'anomalia e si chiedono se per caso la produzione si sia resa conto che vengono usati bot e account falsi per votare e sia dunque intervenuta. D'altra ...

