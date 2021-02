‘Gf Vip 5’, Dayane Mello di nuovo all’attacco di Rosalinda Cannavò: “Altro che suora può essere tutta una strategia!” (Di giovedì 18 febbraio 2021) La pace tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è durata a stento mezza giornata. Ieri sera, infatti, dopo il consueto appuntamento del mercoledì nella Casa del Grande Fratello Vip 5 con il Grande Fratello Late Night Show condotto da Tommaso Zorzi in cui la neo coppia composta proprio dall’attrice e da Andrea Zenga hanno dimostrato una bella intesa, la modella è sembrata particolarmente infastidita dalla loro intesa. Riuniti nella zona antistante il giardino, i ragazzi si sono messi a commentare quanto successo durante lo show e la Mello ne ha approfittato per mandare qualche chiara frecciatina all’amica: “Ormai è la coppia che vince qua dentro mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente sulla nostra amicizia, mentre su voi due sì. Bisogna spingere mancano 12 giorni: bisogna far sognare la gente. ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 febbraio 2021) La pace traè durata a stento mezza giornata. Ieri sera, infatti, dopo il consueto appuntamento del mercoledì nella Casa del Grande Fratello Vip 5 con il Grande Fratello Late Night Show condotto da Tommaso Zorzi in cui la neo coppia composta proprio dall’attrice e da Andrea Zenga hanno dimostrato una bella intesa, la modella è sembrata particolarmente infastidita dalla loro intesa. Riuniti nella zona antistante il giardino, i ragazzi si sono messi a commentare quanto successo durante lo show e lane ha approfittato per mandare qualche chiara frecciatina all’amica: “Ormai è la coppia che vince qua dentro mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente sulla nostra amicizia, mentre su voi due sì. Bisogna spingere mancano 12 giorni: bisogna far sognare la gente. ...

