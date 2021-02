Genova, il Covid svuota i bassi delle prostitute: “Aiutateci a lasciare la strada” (Di giovedì 18 febbraio 2021) La relazione delle Unità di strada di Afet e San Benedetto. E appartamenti e bassi adesso si svuotano Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 18 febbraio 2021) La relazioneUnità didi Afet e San Benedetto. E appartamenti eadesso sino

Agenzia_Ansa : Il Ponte di #Genova costerà 14,7 milioni in più rispetto al previsto. Sugli extracosti ha inciso il #Covid. Accordo… - MediasetTgcom24 : Ponte Genova, extracosti per 14,7 mln: incide il Covid #genova - eziomauro : 'Omosessualità comportamento a rischio Covid'. L'incredibile documento della Asl 5 di La Spezia - Andrea751201 : RT @BabboleoNews: #Genova: il ponte San Giorgio, costerà 14,7 milioni in più rispetto al previsto. Questi extra-costi sono determinati dal… - AliceVeziano : RT @Iperbole_: Al San Martino di Genova 15 infermieri che avevano rifiutato il vaccino sono risultati positivi al Covid, e quindi ora sono… -