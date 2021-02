Galli: Reparti “pieni di varianti”: l’Ospedale Sacco smentisce (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alice Torri Massimo Galli, primario infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, è stato smentito dal suo stesso ospedale dopo aver dichiarato di avere il reparto “invaso da varianti Covid“. L’ASST Fatebenefratelli Sacco ha commentato “alcune notizie apparse sulla stampa riguardanti ‘Reparti pieni di varianti’ riferite al reparto di degenza di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco” tramite una nota riportata da ‘Ansa’. Nella nota si legge: “Tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all’interno del Presidio“. Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive del Sacco di Milano, aveva detto: “Dei 20 letti che seguo direttamente ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alice Torri Massimo, primario infettivologo deldi Milano, è stato smentito dal suo stesso ospedale dopo aver dichiarato di avere il reparto “invaso daCovid“. L’ASST Fatebenefratelliha commentato “alcune notizie apparse sulla stampa riguardanti ‘di’ riferite al reparto di degenza di Malattie Infettive del” tramite una nota riportata da ‘Ansa’. Nella nota si legge: “Tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all’interno del Presidio“. Massimo, direttore delle Malattie infettive deldi Milano, aveva detto: “Dei 20 letti che seguo direttamente ...

