Fuori oggi “Quando Dio ti ha inventata” | il nuovo brano di Emanuele Aloia

Da oggi, giovedì 18 Febbraio 2021, è disponibile su tutte le piattaforme digitali "Quando Dio ti ha inventata", il nuovo brano di Emanuele Aloia, che arriva dopo la pubblicazione del singolo "L'urlo di Munch" per anticipare il suo primo progetto discografico. Dopo il successo di "Girasoli", disco d'oro, e "Il bacio di Klimt", doppio disco di platino e in posizione #20 nella classifica delle canzoni più acquistate del 2020 all'interno della TOP 100 FIMI Italia, Emanuele Aloia torna a sorprendere i propri fan a poche settimane di distanza da "L'urlo di Munch". "Quando Dio ti ha inventata" è una ballad coinvolgente, una dichiarazione d'amore travolgente che chiede in prestito la bellezza ed il ...

