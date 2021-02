DAZN vicina all’acquisizione dei diritti TV della Serie A (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella fase delle trattative per l’acquisto dei diritti TV della Serie A DAZN sembra in testa. Influenzerà il prezzo dell’abbonamento? Nelle ultime settimane il calcio nostrano sta vivendo una situazione molto particolare, per quanto riguarda la sua fruizione. Infatti nelle prossime ore potrebbero esserci le votazioni per la concessione dei diritti TV della Serie A alla piattaforma DAZN. Sul piattondelle offerte sono stati messi 840 milioni di euro a stagione per trasmettere tutte e 380 le gare della Serie A, con 114 che dovrebbero essere trasmesse in coesclusiva con Sky (che offre 70 milioni annui) in un pacchetto che tuttavia potrebbe essere rimesso all’asta. Se ll’acquisizione dovesse andare a buon fine per ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella fase delle trattative per l’acquisto deiTVsembra in testa. Influenzerà il prezzo dell’abbonamento? Nelle ultime settimane il calcio nostrano sta vivendo una situazione molto particolare, per quanto riguarda la sua fruizione. Infatti nelle prossime ore potrebbero esserci le votazioni per la concessione deiTVA alla piattaforma. Sul piattondelle offerte sono stati messi 840 milioni di euro a stagione per trasmettere tutte e 380 le gareA, con 114 che dovrebbero essere trasmesse in coesclusiva con Sky (che offre 70 milioni annui) in un pacchetto che tuttavia potrebbe essere rimesso all’asta. Se ll’acquisizione dovesse andare a buon fine per ...

