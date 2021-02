«Cutolo? Un detenuto pacato | educato ma molto temuto»

(Di giovedì 18 febbraio 2021) «Ho incontrato Raffaele20 anni fa e non ho mai dimenticato quel giorno. Con noi poliziotti eraed, sorridente. Vedendolo senza conoscere la sua storia criminale nessuno avrebbe mai pensato di aver davanti uno dei boss più temuti d'Italia...». Inizia così il racconto di un poliziotto che ha incontrato (o meglio, scortato) Raffaeleil boss che dopo 32 anni e due mesi di carcere in 42 bis si è spento ieri all'età di 79 anni.è morto nel reparto sanitario dell'ospedale di Parma dopo una lunga malattia. Fondatore della Nco, "Nuova camorra Organizzata" negli anni 70 ha dato il via ad una guerra sanguinaria dove sono morte moltissime persone. Ha manovrato per decenni secondo quanto è emerso dalle aule di tribunale, la politica ed il tessuto ...

