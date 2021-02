Covid, spray nasale negli Usa. 'Efficace sulle varianti e per chi non è vaccinato' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Uno in grado di prevenire il contagio da . Il nuovo antivirale, a base di lipopeptidi, è stato messo a punto Matteo Porotto e Anne Moscona della Columbia University e, secondo uno studio pubblicato su ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Uno in grado di prevenire il contagio da . Il nuovo antivirale, a base di lipopeptidi, è stato messo a punto Matteo Porotto e Anne Moscona della Columbia University e, secondo uno studio pubblicato su ...

fattoquotidiano : Israele, la sperimentazione dello spray nasale salvavita contro Covid: superata la fase 1 - Adnkronos : #Covid, spray nasale anti-contagio 'funziona anche su #varianti' - nefelef : RT @mattinodinapoli: Uno #spray nasale per prevenire il contagio da #covid: la scoperta che può cambiare tutto - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Uno #spray nasale per prevenire il contagio da #covid: la scoperta che può cambiare tutto - mattinodinapoli : Uno #spray nasale per prevenire il contagio da #covid: la scoperta che può cambiare tutto -