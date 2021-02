Covid-19, studentessa positiva su bus per andare a scuola: Ausl Piacenza cerca i passeggeri (Di giovedì 18 febbraio 2021) I cittadini piacentini che il 12 febbraio scorso hanno viaggiato sulla linea dell'autobus E-56 nella tratta Besenzone-Piacenza, nella corsa di andata delle 7 o in quella di ritorno delle 17.45, devono contattare l'Ausl per sottoporsi ad un tampone Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) I cittadini piacentini che il 12 febbraio scorso hanno viaggiato sulla linea dell'autobus E-56 nella tratta Besenzone-, nella corsa di andata delle 7 o in quella di ritorno delle 17.45, devono contattare l'per sottoporsi ad un tampone. L'articolo .

Desmamau : @NicolaPorro Eccola qua la letterina che si è scritto a se stesso nasone porro Mon esiste nessuna studentessa di 24… - PiacenzaSera : Studentessa positiva, l’Ausl “Chi ha preso il bus da e per Besenzone faccia il tampone” - Tra i casi positivi al Co… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Studentessa pratese fatta scendere dal treno dopo due starnuti: 'Sono i neri come te a… - NotiziediPrato : Studentessa pratese fatta scendere dal treno dopo due starnuti: 'Sono i neri come te a portare il Covid' [… - Francesca141617 : Sono una studentessa universitaria di lingue e mi offro per fare: traduzioni, riassunti, sbobinature e ripetizioni… -