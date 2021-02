Ciclismo, UAE Tour 2021: date, orari, diretta tv e streaming. Il calendario della corsa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto pronto per l’edizione 2021 dell’UAE Tour, primo appuntamento stagionale del World Tour da domenica 21 a sabato 27 febbraio. Si tratta della terza edizione della corsa che attraversa tutte le principali città degli Emirati Arabi Uniti e che anche quest’anno rappresenterà il primo banco di prova importante per molti nomi di spicco del Ciclismo mondiale come Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar, Chris Froome e Mathieu Van der Poel. Tra gli italiani attesi anche Filippo Ganna, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani e Davide Formolo. IN TV – Gli appassionati potranno seguire l’UAE Tour in diretta tv sia su RaiSport che su Eurosport (visibile su Dazn), oltre che in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto pronto per l’edizionedell’UAE, primo appuntamento stagionale del Worldda domenica 21 a sabato 27 febbraio. Si trattaterza edizioneche attraversa tutte le principali città degli Emirati Arabi Uniti e che anche quest’anno rappresenterà il primo banco di prova importante per molti nomi di spicco delmondiale come Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar, Chris Froome e Mathieu Van der Poel. Tra gli italiani attesi anche Filippo Ganna, Giacomo Nizzolo, Elia Viviani e Davide Formolo. IN TV – Gli appassionati potranno seguire l’UAEintv sia su RaiSport che su Eurosport (visibile su Dazn), oltre che insu RaiPlay ed Eurosport Player. ...

