Chiellini al J-Medical: visite dopo il problema in Porto-Juve – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Giorgio Chiellini al J-Medical il giorno dopo il problema riscontrato in Porto-Juve: controlli per il capitano – VIDEO (Mauro Munno inviato al J Medical) – Il giorno dopo Porto-Juve, Giorgio Chiellini si presenta al J-Medical per svolgere le visite mediche. Il difensore si è fermato alla mezz’ora a causa di un fastidio al polpaccio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 Intorno alle 10.15 il capitano è arrivato nel centro medico bianconero, dove verrà sottoposto a controlli specifici per capire l’entità del problema. Esami al J Medical per #Chiellini ? ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Giorgioal J-il giornoilriscontrato in: controlli per il capitano –(Mauro Munno inviato al J) – Il giorno, Giorgiosi presenta al J-per svolgere lemediche. Il difensore si è fermato alla mezz’ora a causa di un fastidio al polpaccio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Intorno alle 10.15 il capitano è arrivato nel centro medico bianconero, dove verrà sottoposto a controlli specifici per capire l’entità del. Esami al Jper #? ...

