Che Dio ci aiuti 6: la trama della prossima puntata, la nona (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la nona) in onda giovedì 25 febbraio 2021 su Rai 1? La trama della nona puntata rivela che nel primo episodio l’attenzione sarà incentrata su Primo. Le sue condizioni di salute andranno incontro a un netto peggioramento e il padre di suo Angela necessiterà al più presto di un urgente trapianto di rene. L’unico che potrebbe essere compatibile per la donazione è Erasmo: tuttavia il ragazzo si mostrerà molto reticente nel sottoporsi al test per scoprire se è idoneo oppure no. Un atteggiamento che non passerà affatto inosservato e che non farà altro che accrescere ancora di più i dubbi di suor Angela, sull’onestà del ragazzo che ha accolto all’interno del suo convento. La trama ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cosa succederà nelladi Che Dio ci6 (la) in onda giovedì 25 febbraio 2021 su Rai 1? Larivela che nel primo episodio l’attenzione sarà incentrata su Primo. Le sue condizioni di salute andranno incontro a un netto peggioramento e il padre di suo Angela necessiterà al più presto di un urgente trapianto di rene. L’unico che potrebbe essere compatibile per la donazione è Erasmo: tuttavia il ragazzo si mostrerà molto reticente nel sottoporsi al test per scoprire se è idoneo oppure no. Un atteggiamento che non passerà affatto inosservato e che non farà altro che accrescere ancora di più i dubbi di suor Angela, sull’onestà del ragazzo che ha accolto all’interno del suo convento. La...

