C’è vita su Marte? Il rover Perseverance della Nasa arriva sul pianeta rosso (Di giovedì 18 febbraio 2021) Parte il conto alla rovescia per il rover Perseverance della Nasa, che questa sera, alle 21.55 (ora italiana) raggiungerà le sabbie rosse del Jezero Crater, poco sopra l’equatore marziano, in cerca di vita su Marte. Questo è ormai il quinto rover in partenza, eppure, Thomas Zurbechen, amministratore associato per la scienza al quartier generale della Nasa a Washington, l’ha definito lo “Sbarco più difficile, perché la zona ha scogli frastagliati, ammassi e dune”. In prospettiva di questo, infatti, è stato predisposto un innovativo sistema di riconoscimento intelligente del terreno, in grado di rivelare eventuali superfici rischiose che trasferiranno il rover, eventualmente, in una zona più sicura. Dai 205 milioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Parte il conto alla rovescia per il, che questa sera, alle 21.55 (ora italiana) raggiungerà le sabbie rosse del Jezero Crater, poco sopra l’equatore marziano, in cerca disu. Questo è ormai il quintoin partenza, eppure, Thomas Zurbechen, amministratore associato per la scienza al quartier generalea Washington, l’ha definito lo “Sbarco più difficile, perché la zona ha scogli frastagliati, ammassi e dune”. In prospettiva di questo, infatti, è stato predisposto un innovativo sistema di riconoscimento intelligente del terreno, in grado di rivelare eventuali superfici rischiose che trasferiranno il, eventualmente, in una zona più sicura. Dai 205 milioni di ...

