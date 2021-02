Cani e gatti contro lo stress da lockdown, oltre 3,5 milioni di cuccioli adottati (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Con la pandemia da Covid sono aumentati di oltre 3,5 milioni gli italiani che hanno deciso di portare a casa un amico a quattro zampe per superare lo stress dei lockdown e delle misure anti contagio. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti che ha stretto un accordo con Enci, l'ente nazionale della cinofilia italiana con l'obiettivo di contrastare il traffico illegale di animali e promuovere il lavoro degli allevatori onesti che proprio nell'anno del Covid registrano un +6% iscrizioni di esemplari nel libro genealogico italiano. Le importazioni illegali Ma con la crescita degli animali da compagnia fra le mura domestiche è necessario intensificare il contrasto all'importazione illegale dall'estero e la rivendita sul mercato nero di centinaia di migliaia di Cani e gatti ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Con la pandemia da Covid sono aumentati di3,5gli italiani che hanno deciso di portare a casa un amico a quattro zampe per superare lodeie delle misure anti contagio. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti che ha stretto un accordo con Enci, l'ente nazionale della cinofilia italiana con l'obiettivo di contrastare il traffico illegale di animali e promuovere il lavoro degli allevatori onesti che proprio nell'anno del Covid registrano un +6% iscrizioni di esemplari nel libro genealogico italiano. Le importazioni illegali Ma con la crescita degli animali da compagnia fra le mura domestiche è necessario intensificare il contrasto all'importazione illegale dall'estero e la rivendita sul mercato nero di centinaia di migliaia di...

