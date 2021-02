Can Yaman in cerca di un appartamento: convivenza in vista con Diletta Leotta? L’indiscrezione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tra Can Yaman e Diletta Leotta la relazione sembra procedere a gonfie vele. I due, infatti, da qualche giorno sono finalmente usciti allo scoperto e hanno ammesso di essersi fidanzati e come tali hanno passato anche il giorno di San Valentino insieme, pubblicando un romantico scatto sui loro social. Ma non è finita qui, perché … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tra Canla relazione sembra procedere a gonfie vele. I due, infatti, da qualche giorno sono finalmente usciti allo scoperto e hanno ammesso di essersi fidanzati e come tali hanno passato anche il giorno di San Valentino insieme, pubblicando un romantico scatto sui loro social. Ma non è finita qui, perché … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

MediasetTgcom24 : Can Yaman a spasso con la 'suocera', cerca casa con la Leotta #dilettaleotta - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, (presunta) proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - sara21052005 : RT @FanClubAlbatros: Can Yaman non prendera' parte al cast della serie ' Le Fate Ignoranti' ?? #CanYaman #FerzanÖzpetek - Sara372704569 : RT @Affaritaliani: Diletta Leotta e Can Yaman, proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo -