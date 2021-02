VIDEO Luna Rossa torna ad allenarsi | novità sulla barca | ma è braccio di ferro per le date della Prada Cup

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)ta in mare dopo aver vinto le prime quattro regateFinale diCup contro Ineos Uk. Il sodalizio tricolore ha giganteggiato nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), ha surclassato gli inglesi e si è portato a tre successi dalla conquista del trofeo e dal diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. TeamPirelli ha osservato un giorno di riposo dopo il weekend e oggi ha ripreso adsui campi di regata C e D: ad Auckland vige un lockdown di livello 3 (fino a oggi), ma le imzioni hanno il permesso di poter scendere in acqua. Al momento c’è undisul calendario delle prossime regate, ACE ha chiesto un rinvio ma ...

wife_luna : Buongiorno a tutti ?????? video esclusivo sul mio - Rudyrugantino14 : @Eclissi18 @leonemaschio @nuvola1000 @iside50 @liliaragnar @Silvia91409805 @elisabe33314234 @luirusso4… - derossi_luna : RT @kariny_hilton: Buongiorno - volodangelo1 : RT @massimoc_square: Spazio, il ritorno dell'uomo sulla Luna parte da Torino con HALO - Il Sole 24 ORE - cla__74 : RT @too_xedo: Con questi gatti chic possiamo fare orecchini medagliette segnalibri anche tondi anche quadri anche girini anche luna eccete… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Luna

Sky Sport

...di Bolzano che ci ha fatto da Cicerone nella visita nonché da voce fuori campo nel nostro... Isidor , ParkhotelMondschein e Hotel Saltus ....permesso non avrai poi la possibilità di utilizzare la tua fotocamera per inviare foto o...swipe dalla cima dello schermo verso il basso) e premere sull'icona ND (quella con il simbolo della...Luna Rossa è tornata in mare dopo aver vinto le prime quattro regate della Finale di Prada Cup contro Ineos Uk. Il sodalizio tricolore ha giganteggiato nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), ha surcl ...Una parte del Lunar Gateway, che ospiterà gli astronauti impegnati nelle missioni Artemis verso la Luna dal 2024, è in fase di costruzione in Italia e più precisamente a Torino negli stabilimenti di T ...