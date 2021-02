Tra quote rosa e renziani, Zingaretti sotto assedio. Non solo la rivolta delle donne escluse dai ministeri. Da Bonaccini a Gori schiaffi quotidiani al segretario (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dei tre ministri assegnati al Pd, nessuno è donna. Appena la lista è stata letta da Draghi, apriti cielo! L’altra metà del cielo si è scatenata: Sessismo! Machismo! Adesso basta! Noi siamo brave! Insomma, le donne del Pd fanno un baccano che la metà spopolerebbe la savana africana di belve feroci per fuga da panico. Ma c’è da capirle (le donne intendo, non le belve). Vanno all’arrembaggio con il pugnale tra i denti, sono assatanate, perché il bottino in palio sono i posti da sottosegretario, tutti da assegnare. Ne vorrebbero cento o duecento, anche mille se possibile. E per farlo sapere, con chi se la prendono? Con quel poveruomo di Nicola Zingaretti, ovvio. Tutte a menare randellate sulla sua testa calva. Ma mica ci sono solo le donne a menare di brutto. Per esempio, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dei tre ministri assegnati al Pd, nessuno è donna. Appena la lista è stata letta da Draghi, apriti cielo! L’altra metà del cielo si è scatenata: Sessismo! Machismo! Adesso basta! Noi siamo brave! Insomma, ledel Pd fanno un baccano che la metà spopolerebbe la savana africana di belve feroci per fuga da panico. Ma c’è da capirle (leintendo, non le belve). Vanno all’arrembaggio con il pugnale tra i denti, sono assatanate, perché il bottino in palio sono i posti da, tutti da assegnare. Ne vorrebbero cento o duecento, anche mille se possibile. E per farlo sapere, con chi se la prendono? Con quel poveruomo di Nicola, ovvio. Tutte a menare randellate sulla sua testa calva. Ma mica ci sonolea menare di brutto. Per esempio, ...

