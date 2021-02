Siviglia-Borussia Dortmund | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, andata degli ottavi di finale di Champions League. All’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán il calcio d’inizio è alle 21.00:(4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Gomez. All. Lopetegui.(4-3-3): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Emre Can, Bellingham; Reus, Haaland, Sancho. All. Terzic. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

