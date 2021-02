Siviglia - Borussia Dortmund 1 - 3 diretta Dahoud e super Haaland rispondono a Suso

SkySport : SIVIGLIA-DORTMUND 2-3 Risultato finale ? ? #Suso (7') ? #Dahoud (19') ? #Haaland (27') ? #Haaland (43’) ? #DeJong (… - 24Trends_Italia : 10. Mita Medici - 50M+ 11. Siviglia Borussia Dortmund - 50M+ 12. Stella Rossa-Milan - 20M+ 13. Lazio - 20M+ 14. Fr… - Fantacalciok : Champions League, Siviglia – Borussia Dortmund 2-3: il tabellino del match - Calciodiretta24 : Champions League, Siviglia – Borussia Dortmund 2-3: il tabellino del match - calcioparlando : Qui @ChampionsLeague: amara sconfitta per 2-1 (1-0) ad Oporto di una pessima Juventus nell’andata degli ottavi di… -

(Spagna) - Ilsi inchina a un gigantesco Erling Haaland . Il norvegese guida ilDortmund nella vittoria in rimonta per 3 - 2 al Sanchez Pizjuan , con una doppietta che lo porta a quota 8 gol in ...... 19' Dahoud (D), 27' e 43' Haaland (D), 84' De Jong (S)(4 - 3 - 3): Bounou; Navas, ... LopeteguiDORTMUND (4 - 2 - 3 - 1) : Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro (77' Passlack); ...La Juventus sbanda pericolosamente ed esce sconfitta dalla trasferta in casa del Porto, rimanendo però ampiamente in corsa per la qualificazione grazie al gol dell'ex viola Chiesa ...Si sono conclusi i due ottavi di finale di andata di Champions League in programma stasera. Ad Oporto la Juventus è stata sconfitta per 2-1 dal Porto; i Dragoni si erano portati sul ...