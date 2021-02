Risse fra giovanissimi Formia | 17enne morto accoltellato Napoli | sedicenne ferito | tredicenne picchiato anche con un tirapugni Giornata drammatica

NoiNotizie : Risse fra giovanissimi. #Formia: 17enne morto accoltellato. #Napoli: sedicenne ferito, tredicenne picchiato anche c… - NoiNotizie : Risse fra giovanissimi. Formia: 17enne morto accoltellato. #Napoli: sedicenne ferito, tredicenne picchiato anche co… - NoiNotizie : Risse fra giovanissimi. Formia: 17enne morto accoltellato. Napoli: sedicenne ferito - BlackstarCorne1 : RT @03Ginevra: Una camicia lacerata, un paio di pantaloncini con un solo bottone. Risse e urli sono i loro giochi. Il solo modo per far sa… - AlessandraCicc6 : RT @Rebeka80721106: @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @gherbitz @dadagioia @NadiaZanelli1 @licprospero @MariaAdeleNari @CleliaMu… -

Ultime Notizie dalla rete : Risse fra

Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembra che la rissa sia scoppiatadue gruppi di giovanissimi: uno della zona e l'altro che probabilmente veniva da fuori. Sarebbero stati almeno ...Un pomeriggio di San Valentino poco tenero quello andato in scena a Edolo dove due fratelli ubriachi hanno semitato il panicoe lanci di sedie. Tutto è iniziato quando i due uomini, pregiudicati di origine marocchina e residenti a Berzo Demo, sono entrato in un bar visibilmente ubriachi e senza mascherina. I due si ...Un ragazzo di 17 anni è morto accoltellato durante una rissa scoppiata a Formia, vicino Latina. Stando alle prime informazioni riportate dal ‘Corriere ...Due risse distinte tra minorenni sul lungomare di Napoli, mentre a Formia, in provincia di Latina, un’altra lite fra ragazzini è finita con la morte di un giovane dopo essere stato accoltellato. Sono ...