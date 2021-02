Quella “voragine” che può far sprofondare l’Africa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dalle locuste al coronavirus fino ad arrivare alle agenzie di rating. Ecco le piaghe che stanno interessando l’Africa in questi ultimi mesi e che rischiano di far sprofondare il continente. Quali sono i riflessi per la vicina Europa? L’invasione delle locuste Mentre diversi Paesi del mondo, Italia compresa, nel marzo del 2020 lottavano contro la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dalle locuste al coronavirus fino ad arrivare alle agenzie di rating. Ecco le piaghe che stanno interessandoin questi ultimi mesi e che rischiano di faril continente. Quali sono i riflessi per la vicina Europa? L’invasione delle locuste Mentre diversi Paesi del mondo, Italia compresa, nel marzo del 2020 lottavano contro la InsideOver.

MaxDnaRomanista : @christianraimo e dovrebbe essere un diritto,non elargito stile elemosina,non distruggendo la sanità pubblica con… - Jardinlesmots : RT @magmamoiselle: A me e mio fratello il dolore con tutto quel buco appresso, quella voragine dal petto al ventre, ci ha cambiati. Ci ha… - anelloforte : RT @magmamoiselle: A me e mio fratello il dolore con tutto quel buco appresso, quella voragine dal petto al ventre, ci ha cambiati. Ci ha… - kravotz : @gianlulosito @AndreaPintore5 @Laudantes @somethingleft Chiesa a sx soffre troppo, Bonucci dcdx con quella voragine… - magmamoiselle : A me e mio fratello il dolore con tutto quel buco appresso, quella voragine dal petto al ventre, ci ha cambiati. C… -