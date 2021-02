Probabili formazioni Porto-Juve | le possibili scelte di Pirlo e Conceiçao

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lantus questa sera affronta ildi Sergio: ecco lein vista della gara del do Dragao Lantus è la prima italiana a scendere in campo in Champions League. I bianconeri affrontano ildella vecchia conoscenza Sergio. Ecco ledi formazione.(4-3-3): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Sergio Oliveira, Uribe, Otavio; Corona, Marega, Díaz. All.ntus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo. All.TUTTE LE NEWS SUSU ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

La Juventus questa sera affronta il Porto di Sergio Conceiçao: ecco le possibili scelte in vista della gara del do ...NOVARA LIVORNO Ledella sfida tra Novara e Livorno allo stadio Silvio Piola. I padroni di casa allenati da Simone Banchieri scenderanno in campo con un ...La Juventus questa sera affronta il Porto di Sergio Conceiçao: ecco le possibili scelte in vista della gara del do Dragao ...Diretta della partita qui su sportpiacenza.it dalle ore 12.30 Olbia (4-3-1-2) - Tornaghi; Arboleda, Cadili, Emerson, Landinetti; Secci, Lella, Biancu; Giandonato; Ragatzu, Udoh. All.: Canzi. Piacenza ...