Prada Cup | “Luna Rossa meschina e senza decenza” I neozelandesi attaccano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)è ormai abituata agli attacchi. Nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con le ingiurie ricevute dalla Gran Bretagna per aver fatto infliggere una sanzione a Ineos Uk a causa di un’irregolarità sull’outhaul: “frivoli”, “ridicoli” e altri aggettivi pesanti erano stati rivolti verso TeamPirelli, che ha poi risposto in acqua vincendo le prime quattro regate della Finale diCup contro Ben Ainslie e compagni (il timoniere aveva utilizzato il vocabolo “rozzi” per definire i reclami). La storia si ripete stamattina, dopo che l’equipaggio di patron Patrizio Bertelli ha reclamato di tornare a regare il 19 febbraio, non accettando la proposta di rinvio di ACE (parlava del 26 febbraio). Dalla Nuova Zelanda si è alzato un coro di critiche contro. Il motivo? ...

SkySport : Prada Cup, Luna Rossa contro ipotesi rinvio per Covid: 'Rispettate il regolamento' - repubblica : Coppa America, Luna Rossa-Ineos: la finale di Prada Cup riparte giovedì notte - Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Luna Rossa contro il posticipo delle regate e chiede che si rispetti il regolamento ??? #PradaCup | #AmericasCup | #Luna… - ShareMySea_IT : Prada Cup: si regata o no? La decisione entro le 04:30 (italiane) di domani -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Motivo del contendere, il prosieguo delle regate dellain un momento in cui, per l'insorgere di tre casi di COVID a Auckland, la città è stata posta in lockdown di livello 3 fino alla ...Le regate dellasono state sospese dopo le prime due giornate di finale dello scorso weekend per l'avvento di tre casi di Covid ad Auckland , fino a quel momento Covid - Free. Le autorità ...Luna Rossa è ormai abituata agli attacchi. Nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con le ingiurie ricevute dalla Gran Bretagna per aver fatto infliggere una sanzione a Ineos Uk a causa di un'ir ...Tanak vince l’Oteepa Winter Rally ma non sembra convinto, Neuville lo perde ma è soddisfatto. Lorenzo Bertelli correrà l’Artic Rally con la sua Fiesta WRC, insieme a Simone Scattolin. Intanto, nel Gol ...