Porto-Juventus, gol di Chiesa: destro vincente e 2-1 nel finale (VIDEO) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un gol pesantissimo. Lo segna Federico Chiesa nei minuti finali di Porto-Juventus, match valevole per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Dopo una partita da dimenticare per Ronaldo e compagni arriva la zampata vincente dell'ex giocatore della Fiorentina che di destro, servito da Rabiot, prende la palla non in maniera ottimale ma il rimbalzo beffa l'estremo difensore Portoghese. In alto il VIDEO del gol del 2-1, fondamentale anche in ottica ritorno. SportFace.

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82'). #UCL - 1SquadraDiCalci : RT @SkySport: PORTO-JUVENTUS 2-1 Risultato finale ? ? #Taremi (2') ? #Marega (46') ? #Chiesa (82') ?? - addvokeight : RT @MalikGCFR: Juventus in the Mud, Ronaldo in the Porto Porto ???? -