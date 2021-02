Oroscopo 18 febbraio 2021: nuove opportunità per Ariete, giornata lenta per Bilancia (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’Oroscopo del 18 febbraio 2021 denota una giornata ricca di opportunità per i nati sotto il segno dell’Ariete. I Bilancia, invece, potrebbero essere particolarmente impazienti, mentre gli Acquario devono essere sinceri. Previsioni 18 febbraio da Ariete a Vergine Ariete. Se avete delle questioni irrisolte dal puto di vista sentimentale, questo è il momento giusto per mettere tutto a posto e chiarire le cose. Nel lavoro, invece, sono favoriti i nuovi inizi, i nuovi contratti e le collaborazioni appena nate. Guardatevi attorno e non smettete di inseguire i vostri obiettivi. Toro. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da una buona dose di incomunicabilità con il prossimo. Prestate attenzione ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’del 18denota unaricca diper i nati sotto il segno dell’. I, invece, potrebbero essere particolarmente impazienti, mentre gli Acquario devono essere sinceri. Previsioni 18daa Vergine. Se avete delle questioni irrisolte dal puto di vista sentimentale, questo è il momento giusto per mettere tutto a posto e chiarire le cose. Nel lavoro, invece, sono favoriti i nuovi inizi, i nuovi contratti e le collaborazioni appena nate. Guardatevi attorno e non smettete di inseguire i vostri obiettivi. Toro. Laodierna potrebbe essere caratterizzata da una buona dose di incomunicabilità con il prossimo. Prestate attenzione ...

