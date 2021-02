Omicidio di Ilenia Fabbri, la figlia: 'Non è stato mio babbo'. L'amica - testimone sotto protezione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E' scattato un programma di protezione per l'unica testimone del delitto di Ilenia, l'amica della figlia Arianna rimasta a dormire nella casa dove è avvenuto il ... Leggi su ravennatoday (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E' scattato un programma diper l'unicadel delitto di, l'dellaArianna rimasta a dormire nella casa dove è avvenuto il ...

infoitinterno : Faenza, omicidio Ilenia Fabbri. Programma di protezione testimoni per la ragazza che era in casa. Ha intravisto il… - riccardofasan15 : RT @storie_italiane: Omicidio di Ilenia, killer senza nome e volto: dove e come è potuto fuggire? #storieitaliane @eleonoradaniele https://… - storie_italiane : Omicidio di Ilenia, killer senza nome e volto: dove e come è potuto fuggire? #storieitaliane @eleonoradaniele - Ravenna24ore : Omicidio Ilenia Fabbri. L’amica della figlia messa sotto protezione - infoitinterno : Omicidio di Faenza, la figlia di Ilenia Fabbri: 'Mio padre è innocente' -