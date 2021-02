Novak Djokovic: “Con quarantene rigide la maggioranza dei tennisti non proseguirà la stagione” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stop alle quarantene rigide. È la richiesta dei tennisti come affermato da Novak Djokovic in un’intervista alla BBC. Il numero uno al mondo, attualmente impegnato agli Australian Open dove domani affronterà Karatsev in semifinale, ha lanciato un allarme a seguito delle note rigide restrizioni anti Covid osservate per i tornei australiani. “In termini di benessere questo sicuramente non va bene per i giocatori” ha detto il serbo sottolineando come durante questo Slam si siano ritirati addirittura sei tennisti, compreso Matteo Berrettini. Un malessere che secondo quanto affermato da Djokovic potrebbe portare alcuni tennisti a non proseguire questa complicata stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stop alle. È la richiesta deicome affermato dain un’intervista alla BBC. Il numero uno al mondo, attualmente impegnato agli Australian Open dove domani affronterà Karatsev in semifinale, ha lanciato un allarme a seguito delle noterestrizioni anti Covid osservate per i tornei australiani. “In termini di benessere questo sicuramente non va bene per i giocatori” ha detto il serbo sottolineando come durante questo Slam si siano ritirati addirittura sei, compreso Matteo Berrettini. Un malessere che secondo quanto affermato dapotrebbe portare alcunia non proseguire questa complicata. SportFace.

