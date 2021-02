Napoli | 13enne pestato da 7 coetanei | anche con tirapugni

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) A conclusione di serrate indagini coordinate dalla Procura dei Minori die condotte dalla Stazione Carabinieri diPianura, sono stati individuati i sette minorenni (di età compresa tra i 13 e i 14 anni) che l’altro ieri, all’orario di uscita da scuola, nei pressi dell’Istituto Comprensivo Ferdinando Russo nel quartiere Pianura, hanno aggredito con calci e pugni un altro, colpendolocon un. Le indagini hanno consentito altresì di accertare che, circa una settimana prima, gli stessi sette minorenni, per futili motivi a seguito di una partita di calcio, si erano resi responsabili di un’aggressione analoga nei confronti dello stesso giovane e di un suo amico, minacciandoli in quell’occasionecon un coltello. La vittima è tuttora in osservazione ...