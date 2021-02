Mondiali 2022 in Italia, sfida tra Sky-Amazon per i diritti Tv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Testa a testa tra Sky-Amazon per trasmettere a pagamento i Mondiali del 2022 in Italia. Per i diritti in chiaro Rai favorita su Mediaset Mancano poco meno di due anni ai Mondiali del 2022, che si disputeranno in Qatar nel mese di dicembre. La Fifa però è già al lavoro per assegnare i diritti Tv in chiaro e a pagamento per ogni Nazione. Il bando per presentare le proprie offerte si è chiuso ieri, e stando a quanto riporta l’agenzia Radiocor, in Italia c’è un testa a testa tra Sky-Amazon. Amazon da quest’anno ha cominciato ad affacciarsi al calcio europeo, e ha già preso i diritti di alcune partite della Champions League per la prossima stagione. Sky, oltre ad essersi assicurata ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Testa a testa tra Sky-per trasmettere a pagamento idelin. Per iin chiaro Rai favorita su Mediaset Mancano poco meno di due anni aidel, che si disputeranno in Qatar nel mese di dicembre. La Fifa però è già al lavoro per assegnare iTv in chiaro e a pagamento per ogni Nazione. Il bando per presentare le proprie offerte si è chiuso ieri, e stando a quanto riporta l’agenzia Radiocor, inc’è un testa a testa tra Sky-da quest’anno ha cominciato ad affacciarsi al calcio europeo, e ha già preso idi alcune partite della Champions League per la prossima stagione. Sky, oltre ad essersi assicurata ...

