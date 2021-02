Milano: arrestato baby spacciatore in zona via Salomone (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) – arrestato dalla polizia di Milano un baby spacciatore attivo nella zona Case Bianche, in via Oreste Salomone. Il ragazzo, 17 anni, era già noto alle forze dell’ordine in quanto arrestato in passato per reati in materia di stupefacenti. Gli agenti lo hanno incontrato insieme ad alcuni amici e lui, che aveva con sé 35 euro in banconote di vario taglio, ha consegnato spontaneamente agli agenti un involucro di plastica con una dose di hashish. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021), 17 feb. (Adnkronos) –dalla polizia diunattivo nellaCase Bianche, in via Oreste. Il ragazzo, 17 anni, era già noto alle forze dell’ordine in quantoin passato per reati in materia di stupefacenti. Gli agenti lo hanno incontrato insieme ad alcuni amici e lui, che aveva con sé 35 euro in banconote di vario taglio, ha consegnato spontaneamente agli agenti un involucro di plastica con una dose di hashish. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

