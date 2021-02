Milan, Belgrado non è la Spezia: Romagnoli fa l’assist, Pioli lo raccoglie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milan, Belgrado non è la Spezia: Stefano Pioli raccoglie il monito lanciato da Alessio Romagnolo dopo la sconfitta in campionato Milan, per la sfida in programma giovedì sera a Belgrado Stefano Pioli attuerà un ampio turnover per dare modo ai giocatori più utilizzati di rifiatare in vista del derby di domenica. Tonali e Mandzukic chiamati in sostituzione di Bennacer e Ibrahimovic mentre sulla trequarti Krunic dovrebbe prendere il posto del fuori forma Calhanoglu. NON COMMETTERE LO STESSO ERRORE – Una strategia corretta, visti i tanti impegni ravvicinati, ma che non deve spingere i rossoneri a sottovalutare l’avversario. Un monito lanciato prima da Alessio Romagnoli dopo la sconfitta di La Spezia e raccolto, oggi, da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)non è la: Stefanoil monito lanciato da Alessio Romagnolo dopo la sconfitta in campionato, per la sfida in programma giovedì sera aStefanoattuerà un ampio turnover per dare modo ai giocatori più utilizzati di rifiatare in vista del derby di domenica. Tonali e Mandzukic chiamati in sostituzione di Bennacer e Ibrahimovic mentre sulla trequarti Krunic dovrebbe prendere il posto del fuori forma Calhanoglu. NON COMMETTERE LO STESSO ERRORE – Una strategia corretta, visti i tanti impegni ravvicinati, ma che non deve spingere i rossoneri a sottovalutare l’avversario. Un monito lanciato prima da Alessiodopo la sconfitta di Lae raccolto, oggi, da ...

