Martinez | “Il Napoli è una grande del calcio italiano | Lozano è una perdita importante”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Diego, allenatore del Granada, ha presentato la partita di domani colin conferenza stampa. Per noi è sicuramente un appuntamento con la storia, affrontiamo unadelcome il, che ha talento ed esperienza in ambito europeo. Lotteremo per 180 minuti, è una cosa entusiasmante e ci avviciniamo alla partita con serenità e fiducia. Non c’è stato molto tempo per prepararci ma credo molto nella squadra, mi fido dei miei calciatori.è sicuramente unaper il, così come lo è quella di Suarez per noi. È una stagione strana dopo la pandemia, ogni squadra ha problemi e dobbiamo saperci adattare. La qualificazione in ogni caso non si deciderà soltanto in ...