Mare of Easttown il trailer della miniserie HBO prossimamente su Sky Atlantic e Now Tv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mare of Easttown la limited series HBO in Italia su Sky e Now Tv, trama e trailer Mare of Easttown è la nuova produzione di HBO che unisce l'anima thriller con quella drammatica di cui siamo pronti a innamorarci. In partenza il 18 aprile su HBO arriverà prossimamente (maggio? giugno?) su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. Protagonista indiscussa è Kate Winslet nei panni della detective Mare al centro della storia. Mare of Easttown è presentata come una limited series ma non è da escludere che come altre limited del passato (da Perry Mason a Big Little Lies) possa avere una seconda stagione e trasformarsi in corso d'opera in "series" a tutti gli effetti. Per il momento ...

