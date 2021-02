Lombardia | nuova variante scozzese | la situazione è sempre più critica

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arriva inanche lache mette in serio timore tutta la regione. Oggi iniziano le chiusure di alcuni comuni. Insarebbe arrivata una “”, ovvero ladella famosainglese. Questo ciò che è stato comunicato dal preoccupatissimo Guido Bertolaso il quale si occupa della campagna di vaccinazione per la Regione. Ma che caratteristiche avrebbe questa nuovissima? La, anche delineata come B.1.525 è un ceppo che ha delle caratteristiche accomunate con altri ceppi nuovi di variazioni covid, come labrasiliana e la...

La direzione guarda, ancora, al modello Bertolaso, presentato negli scorsi giorni in Lombardia e ... Quindi cambiare il sistema dei voucher per i disoccupati, in linea con una nuova prospettiva delle ...

Arriva in Lombardia anche la variante scozzese che mette in serio timore tutta la regione. Oggi iniziano le chiusure di alcuni comuni.