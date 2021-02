L’emergenza Covid-19 non ha fermato i prestiti in crowdfunding (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Foto: Shutterstock)La pandemia non ha fermato il mercato del crowdfunding in Italia. Anzi, nel 2020 il volume totale della raccolta su piattaforme italiane è cresciuto complessivamente del 75% rispetto all’anno precedente, arrivando al nuovo record di circa 333 milioni di euro (la crescita media annuale 2015-2020 è stata del 66%). I dati arrivano dal report annuale di Starteed, ormai da anni un punto di riferimento per misurare lo stato di salute del settore. Un settore nel quale il lending crowdfunding, cioè prestiti per la realizzazione di progetti, continua a fare la parte del leone con un valore nel 2020 di 180 milioni, oltre il 50% dell’intero mercato. Ma a prendersi la scena quest’anno è l’equity crowdfunding – ossia l’investimento in capitale di rischio – che ha raccolto circa 122 milioni di ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Foto: Shutterstock)La pandemia non hail mercato delin Italia. Anzi, nel 2020 il volume totale della raccolta su piattaforme italiane è cresciuto complessivamente del 75% rispetto all’anno precedente, arrivando al nuovo record di circa 333 milioni di euro (la crescita media annuale 2015-2020 è stata del 66%). I dati arrivano dal report annuale di Starteed, ormai da anni un punto di riferimento per misurare lo stato di salute del settore. Un settore nel quale il lending, cioèper la realizzazione di progetti, continua a fare la parte del leone con un valore nel 2020 di 180 milioni, oltre il 50% dell’intero mercato. Ma a prendersi la scena quest’anno è l’equity– ossia l’investimento in capitale di rischio – che ha raccolto circa 122 milioni di ...

