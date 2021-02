L’accordo storico di Murdoch: Google pagherà per le news dei suoi giornali. In Australia pronta la legge che tutela gli editori, ma Facebook si sfila (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Modelli di business alternativi agli introiti pubblicitari sono possibili per i contenuti digitali dei giornali? Se dalla diffusione delle news online la ricetta perfetta non è ancora stata trovata e dozzine di giornali arrancano non potendo far altro che svendere i loro articoli multimediali, quello che è accaduto nelle ultime ore a uno degli editori più importanti della Terra apre certamente la strada a nuove possibilità e a un diverso approccio dei media verso i giganti del web. Cosa accadrebbe infatti se gli editori di tutto il mondo costringessero Google e Facebook – due per tutte le big tech – a pagare per l’uso delle news? Murdoch e il cambio di passo: l’inizio di una rivoluzione? Rupert Murdoch, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Modelli di business alternativi agli introiti pubblicitari sono possibili per i contenuti digitali dei? Se dalla diffusione delleonline la ricetta perfetta non è ancora stata trovata e dozzine diarrancano non potendo far altro che svendere i loro articoli multimediali, quello che è accaduto nelle ultime ore a uno deglipiù importanti della Terra apre certamente la strada a nuove possibilità e a un diverso approccio dei media verso i giganti del web. Cosa accadrebbe infatti se glidi tutto il mondo costringessero– due per tutte le big tech – a pagare per l’uso dellee il cambio di passo: l’inizio di una rivoluzione? Rupert, ...

