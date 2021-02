Juventus, domani il Porto: vincere per dare un segnale forte (Di mercoledì 17 febbraio 2021) domani sera la Juventus giocherà in trasferta in Portogallo in casa del Porto, la formazione bianconera dovrà fare a meno di quattro tasselli fondamentali, Cuadrado, Bonucci, Arthur e Dybala non sono infatti a disposizione del tecnico bianconero Pirlo. Bonucci e Dybala però, hanno scelto di viaggiare con la squadra, e sono stati quindi convocati, ma non prenderanno parte alla partita. E’ stato infatti chiaro Pirlo: “Sono convocati, viaggeranno con noi. Bonucci e Dybala non sono disponibili mentre Ramsey si. Viaggeranno con noi perché vogliono stare con la squadra”. Morata non è al massimo della condizione, potrebbe quindi lasciare spazio a Kulusevski, come confermato da Pirlo: “Morata non è nel periodo migliore ma lo conosciamo e lo sapevamo già. A volte ha questi periodi in cui non sta benissimo: ha giocato tanto, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)sera lagiocherà in trasferta ingallo in casa del, la formazione bianconera dovrà fare a meno di quattro tasselli fondamentali, Cuadrado, Bonucci, Arthur e Dybala non sono infatti a disposizione del tecnico bianconero Pirlo. Bonucci e Dybala però, hanno scelto di viaggiare con la squadra, e sono stati quindi convocati, ma non prenderanno parte alla partita. E’ stato infatti chiaro Pirlo: “Sono convocati, viaggeranno con noi. Bonucci e Dybala non sono disponibili mentre Ramsey si. Viaggeranno con noi perché vogliono stare con la squadra”. Morata non è al massimo della condizione, potrebbe quindi lasciare spazio a Kulusevski, come confermato da Pirlo: “Morata non è nel periodo migliore ma lo conosciamo e lo sapevamo già. A volte ha questi periodi in cui non sta benissimo: ha giocato tanto, ...

