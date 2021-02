Il principe Filippo ricoverato in ospedale, «misura precauzionale» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Sua Altezza Reale il duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra martedì sera». Con uno scarno comunicato, Buckingham Palace accende i riflettori sulla salute del principe Filippo, 99 anni, che pare si trovi nella celebre clinica della capitale inglese, pochi chilometri a nord di Hyde Park. «Si tratta di una misura precauzionale», rassicurano da Palazzo, «su consiglio del medico personale». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Sua Altezza Reale il duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra martedì sera». Con uno scarno comunicato, Buckingham Palace accende i riflettori sulla salute del principe Filippo, 99 anni, che pare si trovi nella celebre clinica della capitale inglese, pochi chilometri a nord di Hyde Park. «Si tratta di una misura precauzionale», rassicurano da Palazzo, «su consiglio del medico personale».

