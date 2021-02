Il principe Filippo ricoverato in ospedale, le sue condizioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il principe Filippo di Edimburgo ha avuto un malore ed è ricoverato da ieri in un ospedale di Londra, lo ha reso noto Buckingham Palace. Il malessere è di natura al momento imprecisata ma tale da preoccupare tutta la Gran Bretagna. Filippo di Edimburgo ha 99 anni, il ricovero ha natura precauzionale, nelle prossime ore sicuramente avremo maggiori dettagli. Ecco la nota diffusa da Buckingham Palace. “Sua altezza il Duca di Edimburgo è stato ricoverato presso l’ospedale King Edward VII di Londra nel pomeriggio di martedì. Il ricovero rappresenta una misura precauzionale, su consiglio del medico in seguito ad un malessere.” “Al momento – si continua a leggere – è previsto che il duca resti in ospedale per alcuni giorni al fine di sottoporsi a ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildi Edimburgo ha avuto un malore ed èda ieri in undi Londra, lo ha reso noto Buckingham Palace. Il malessere è di natura al momento imprecisata ma tale da preoccupare tutta la Gran Bretagna.di Edimburgo ha 99 anni, il ricovero ha natura precauzionale, nelle prossime ore sicuramente avremo maggiori dettagli. Ecco la nota diffusa da Buckingham Palace. “Sua altezza il Duca di Edimburgo è statopresso l’King Edward VII di Londra nel pomeriggio di martedì. Il ricovero rappresenta una misura precauzionale, su consiglio del medico in seguito ad un malessere.” “Al momento – si continua a leggere – è previsto che il duca resti inper alcuni giorni al fine di sottoporsi a ...

