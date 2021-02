Il governo olandese manterrà il coprifuoco anche se una corte lo ha definito illegittimo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Martedì il tribunale dell’Aia, nei Paesi Bassi, ha ordinato aldi sospendere immediatamente il. La misura, in vigore dal 23 gennaio e recentemente prorogata fino al 3 marzo, prevede l’impossibilità di uscire di casa dalle 9.30 di sera fino alle 4.30 del mattino senza validi motivi. È il primoattivo nei Paesi Bassi dalla seconda guerra mondiale, e ha portato a una serie di contestazioni da parte di alcuni partiti politici e movimenti di cittadini contro le restrizioni anti-Covid19. Nei giorni seguenti la sua entrata in vigore, si sono verificate proteste di piazza con diversi arresti e scontri. Proprio uno di questi movimenti, Viruswaarheid (“Verità sul Virus”), già attivo durante le proteste e il cui leader Willem Engel mette in discussione i dati scientifici sul virus e l’utilità delle vaccinazioni, ha ...

Ore 11,30 " In Olanda il tribunale ordina aldi revocare il coprifuoco " Un tribunale dell'Aia ha ordinato aldi revocare il coprifuoco imposto per arginare i contagi da ...Ora un tribunale dell'Aia ha ordinato aldi revocarlo: non è dimostrata "l'urgenza" del provvedimento. "Il coprifuoco va revocato immediatamente", si legge nella nota del tribunale, ...Il gelo è riuscito ad attuare quel lockdown che le autorità non sono riuscite a imporre agli olandesi. Intanto Wopke Hoekstra sfida Mark Rutte ...Il caso è stato sollevato dal gruppo Viruswaarrheid (Virus verità). “Il coprifuoco – ha dichiarato il giudice della Corte dell’Aja – rappresenta un’ampia violazione del diritto alla libertà, di movime ...