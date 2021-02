Griezmann su Mbappé | “Il futuro del calcio Raggiungerà Messi e Ronaldo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Protagonista assoluto della sfida del Camp Nou tra Barcellona e Psg, valida per l’andata degli ottavi di finale e vinta per 4-1 dagli ospiti, è stato Kylian Mbappè, autore di una tripletta. Al termine della partita Antoineha espresso il suo parere riguardo all’attaccante francese, paragonandolo alla stella del Barcellona Leoe a Cristiano. Queste le sue dichiarazioni a RMC: “È stato molto criticato, ma questo succede sempre, quando uno non è al massimo o sta male, viene criticato. Credo però che il PSG abbia in rosa un grandissimo protagonista deldel, cheil livello di. Dobbiamo congratularci con lui perché ha giocato una partita straordinaria”. SportFace.