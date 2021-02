Gran Bretagna, il principe Filippo ricoverato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il principe Filippo è ricoverato da martedì sera a Londra, all’ospedale re Edoardo VI a seguito di un malore non ancora specificato. Il ricovero, fanno sapere da Buckingham Palace, è a scopo precauzionale. Il marito della regina Elisabetta II, 99 anni, resterà sotto osservazione per qualche giorno. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilda martedì sera a Londra, all’ospedale re Edoardo VI a seguito di un malore non ancora specificato. Il ricovero, fanno sapere da Buckingham Palace, è a scopo precauzionale. Il marito della regina Elisabetta II, 99 anni, resterà sotto osservazione per qualche giorno. Notizia in aggiornamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

