Governo, Renzi “Con Draghi ha vinto il Paese” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “L’intervento di Draghi è stato straordinario, con molti passaggi su cui meditare, tra cui quelli sull’Europa e sul debito pubblico”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in merito alle dichiarazioni programmatiche di Mario Draghi in Senato. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “L’intervento diè stato straordinario, con molti passaggi su cui meditare, tra cui quelli sull’Europa e sul debito pubblico”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo, in merito alle dichiarazioni programmatiche di Marioin Senato. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

La7tv : #dimartedi Pier Luigi #Bersani: 'Dopo uno sgambetto politico è caduto un governo che aveva seguito nel Paese'. 'Ren… - danieleviotti : Renzi: dobbiamo far cadere Conte perché 1) vuole tenere i servizi segreti per sé e 2) ha fatto un Recovery plan che… - fattoquotidiano : Governo, per Renzi il Mes non è più una priorità: “Draghi non ne ha parlato? Lasciamo che faccia le sue valutazioni” - pixel_di : ?? [ renzi ..il traditore! ] ~ ???? .. era solo una scusa per buttare giù il suo stesso Governo, e spostarlo… - gjscco : RT @fattoquotidiano: Governo, per Renzi il Mes non è più una priorità: “Draghi non ne ha parlato? Lasciamo che faccia le sue valutazioni” h… -