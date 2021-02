Governo, Mario Draghi al Senato: “Primo pensiero combattere la pandemia” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il premier Mario Draghi in Aula al Senato per il voto di fiducia: “Faremo riforme, ma intanto occupiamoci di chi soffre ora”. “Il Primo pensiero che vorrei condividere nel chiedere la vostra fiducia riguarda il principale dovere a cui siamo chiamati tutti, io per Primo”, che è quello della “responsabilità nazionale, è di combattere con Leggi su 2anews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il premierin Aula alper il voto di fiducia: “Faremo riforme, ma intanto occupiamoci di chi soffre ora”. “Ilche vorrei condividere nel chiedere la vostra fiducia riguarda il principale dovere a cui siamo chiamati tutti, io per”, che è quello della “responsabilità nazionale, è dicon

Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica le comunicazioni del Presidente Mario Draghi sulle dichiarazioni programmati… - lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - FnpCisl : RT @Palazzo_Chigi: Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - marchesaangeli : RT @claudio_2022: Mario Draghi, la riforma sulle tasse come quella in Danimarca: 'Tutta in un colpo. Altrimenti le lobbies vi fregano' h… -