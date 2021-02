Giorgia Meloni: «Intergruppo per il centrodestra, lo proporrò a Salvini e Berlusconi» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondo Giorgia Meloni anche il centrodestra dovrebbe dotarsi di un Intergruppo parlamentare. Una scelta che è nell'ordine delle cose se si considera la storica intesa che anima la triade Lega - Fratelli d'Italia - Forza Italia, ma che fa notizia se si considera la loro posizione nell'ambito del governo Draghi. Il Carroccio e i forzisti, come è noto, fanno parte della maggioranza, Fdi invece ha scelto di rimanere fuori dalle forze politiche che hanno scelto di sostenere l'esecutivo presieduto dall'ex presidente della Banca Centrale Europea. Giorgia Meloni e l'idea di Intergruppo di centrodestra Tuttavia, l'idea di Giorgia Meloni nasce dopo che un'iniziativa analoga è in via di definizione tra altre forze politiche. ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondoanche ildovrebbe dotarsi di unparlamentare. Una scelta che è nell'ordine delle cose se si considera la storica intesa che anima la triade Lega - Fratelli d'Italia - Forza Italia, ma che fa notizia se si considera la loro posizione nell'ambito del governo Draghi. Il Carroccio e i forzisti, come è noto, fanno parte della maggioranza, Fdi invece ha scelto di rimanere fuori dalle forze politiche che hanno scelto di sostenere l'esecutivo presieduto dall'ex presidente della Banca Centrale Europea.e l'idea didiTuttavia, l'idea dinasce dopo che un'iniziativa analoga è in via di definizione tra altre forze politiche. ...

