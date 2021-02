GFVip, torna la pace tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: ecco come (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non era banale ne tanto meno scontato ma alla fine è successo: tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è scoppiata di nuovo la pace. ecco cosa è successo come si può evincere dal video postato sulla pagina ufficiale del Grande Fratello nelle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 17 febbraio, tra la modella brasiliana Dayane Mello e la giovane attrice siciliana Rosalinda Cannavò è scoppiata la pace. I fatti. Il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è stato uno dei punti focali dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, la più lunga della storia. Ad un certo punto del percorso tra le due ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non era banale ne tanto meno scontato ma alla fine è successo: traè scoppiata di nuovo lacosa è successosi può evincere dal video postato sulla pagina ufficiale del Grande Fratello nelle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 17 febbraio, tra la modella brasilianae la giovane attrice sicilianaè scoppiata la. I fatti. Il rapporto traè stato uno dei punti focali dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, la più lunga della storia. Ad un certo punto del percorso tra le due ...

GrandeFratello : Ma parliamo di... NOI ?? Domani sera torna l’imperdibile appuntamento con #GFLATESHOW: cosa volete chiedere ai nostr… - itsGygyyx : RT @GrandeFratello: Ma parliamo di... NOI ?? Domani sera torna l’imperdibile appuntamento con #GFLATESHOW: cosa volete chiedere ai nostri am… - sonoingenua_ : RT @edoruta: “Faccio vagabonda che non torna a casa, sì. Sto meglio di là ho un lettu tutto per me. È istimulante. Nuove visioni, nuove cos… - commentoditwitt : @scilla000blu Non farti problemi della mia vita, sono molto felice di quella ho ?? Si torna a lavoro, sarà felice il… - avvolgimidivita : Prendetevi 5 minuti per leggere questo thread, tutto torna #exrosmello #rosmello #gfvip -