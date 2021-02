Fiducia al governo Draghi, la diretta – Il premier arrivato in Senato per il discorso programmatico. I temi: vaccini, Recovery, scuola, lavoro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il giorno della Fiducia è arrivato. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, interviene a Palazzo Madama per chiedere ai Senatori, e domani ai deputati, di appoggiare il suo governo in un momento così delicato per il Paese, piombato nella crisi proprio mentre cresce l’allarme varianti del Covid, la campagna di vaccinazione di massa deve ancora decollare e il Recovery plan va presentato a Bruxelles entro i prossimi due mesi. Anche se l’esito della votazione appare scontato – è prevista non prima delle 22 tra discussione generale, procedure di sanificazione e dichiarazioni di voto – l’attenzione è tutta concentrata sul discorso programmatico del neopremier. Che si rivolgerà non solo all’Aula, ma anche al Paese per delineare i tratti, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il giorno della. Il presidente del Consiglio, Mario, interviene a Palazzo Madama per chiedere airi, e domani ai deputati, di appoggiare il suoin un momento così delicato per il Paese, piombato nella crisi proprio mentre cresce l’allarme varianti del Covid, la campagna di vaccinazione di massa deve ancora decollare e ilplan va presentato a Bruxelles entro i prossimi due mesi. Anche se l’esito della votazione appare scontato – è prevista non prima delle 22 tra discussione generale, procedure di sanificazione e dichiarazioni di voto – l’attenzione è tutta concentrata suldel neo. Che si rivolgerà non solo all’Aula, ma anche al Paese per delineare i tratti, i ...

fattoquotidiano : Le ex M5s Nugnes e Fattori stanno con Sinistra italiana: “Voteremo no alla fiducia a Draghi. Il governo è molto pos… - you_trend : ?? Oggi al #Senato è il giorno del voto di fiducia al Governo #Draghi: 10.00: discorso di Draghi 12.30-19.00: discu… - FratellidItalia : ? Sono troppi i Ministri in continuità con il precedente governo?? ?? Link: - sole24ore : #Draghi al #Senato per la #fiducia: 'Il primo pensiero riguarda la nostra responsabilità nazionale, dobbiamo combat… - bisciaz : RT @you_trend: ?? Oggi al #Senato è il giorno del voto di fiducia al Governo #Draghi: 10.00: discorso di Draghi 12.30-19.00: discussione ge… -